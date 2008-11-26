События
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для акушерок, доул и родителей
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Автор нашего <a href="http://domrebenok.com/courses/midwifery-essentials/" target="_blank">курса «Основы акушерства»</a>, независимый исследователь, акушерка Гейл Харт поделится с коллегами, доулами и любопытными родителями простыми и эффективными рецептами и приемами, которые пригодяться как в домашних родах, так и в родах в роддоме.
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40 лет назад, вдохновленная «русским методом» водных родов и аквакультуры Корнелия разработала свою авторскую методику подготовки к родам и развития младенцев. Каждая рекомендация акушерки подкреплена серьезной научной базой и личным успешным опытом.
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«Рождение матери»: 10 видео-бесед с акушеркой Гейл Харт.
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Если вы сомневаетесь в эффективности школьной системы
и ищете лучший вариант образования для своих детей — присоединяйтесь
к нашему онлайн-курсу!
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Если вы сомневаетесь в эффективности школьной системы
и ищете лучший вариант образования для своих детей — присоединяйтесь
к нашему онлайн-курсу!
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Онлайн участие в IV международной конференции журнала «Домашний ребенок» и Midwifery Today. Тема конференции «Спаси мир, - стань акушеркой! Сохрани роды, - будь мамой!» 10-14 июня, 2015 года. Санкт-Петербург.
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«Рождение матери»: 10 видео-бесед с акушеркой Гейл Харт.
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К Кэрол часто обращаются мамы, выбравшие для себя вегетарианскую (веганскую/сыроедческую) диету. За 37 лет практики она собрала и систематизировала огромный опыт и готова поделиться им с вами.
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Оплачивая участие в онлайн-мистерии, вы получаете доступ к 7 встречам, личным консультациям и индивидуальной закрытой странице на сайте www.domrebenok.ru.
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К участию в вебинарах приглашаются как опытные акушерки с медицинским образованием, так и студентки, доулы и другие специалисты, помогающие семьям в период беременности и родов. 12 месяцев.
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