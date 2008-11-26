Смотрите "Видеоматериалы 6 международной конференции"
 
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  • конференция

    50 часов лекций для доул и акушерок

  • конференция

    Видеоматериалы 6 конференции, 50 часов лекций

  • конференция

    Конференция! Видеоматериалы

  • Вегетарий

    Вегетарий: через 50 дней — первый огурец

События

VI международная конференция для акушерок, доул и родителей «Hands-on, hands-off»
Секреты мастерства: приемы и рецепты, которые пригодятся каждой акушерке и доуле
Аквакультура для акушерок, доул и родителей. Практический семинар.
Как перевернуть ребёнка до родов и в родах?
«Хоумскулинг: от А до Я»: обучающий курс для родителей (один блок на выбор)
«Хоумскулинг: от А до Я»: обучающий курс для родителей (весь курс)
Международная конференция, онлайн участие
«Рождение матери» — 10 видео-лекций для беременных
Mom4moM — авторский экспресс-курс по искусству материнства от Катерины Перховой (6 видео)
10 видео-лекций о питании беременных
В поисках потерянных драгоценностей
Годовой курс Midwifery Essentials: «Основы Акушерства» (оплата за весь год)

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Турбосчет, Зверобуквы и Уно с маленьким
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Дмитрий Киверин
Оптимизм. Продолжение 2
Дмитрий Киверин
Оптимизм. Продолжение
Дмитрий Киверин
Кроссворды

Комментарии

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Наталья Наталья
Манту против родителей

Руслан, подскажите ребенка отчислили из детского сада без пробы манту. Местная прокуратура дает отписки не в нашу пользу. Бьемся уже пол года . На руках есть документы что ребенок здоров, прошли диспансеризацию.От врача фтизиатра есть заключение,...

Altonzet Altonzet
Регистрация рожденного дома ребенка: «5 с половиной дней счастья» и «7 месяцев ада»

no matter

ChesterInten ChesterInten
Регистрация рожденного дома ребенка: «5 с половиной дней счастья» и «7 месяцев ада»

not matter

iewskiboyd iewskiboyd
Котлар Наталья «Рождество в Китовой бухте. Новый Свет или Другая Индия»

Юля Юля
Когда они приходят

Так ничего не подписывать? Или все же подписывать акт осмотра?

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